Почему люди веками скрещивают ослов и лошадей, хотя известно, что их потомство бесплодно

На первый взгляд, на самом деле странно скрещивать лошадь с ослом, чтобы получить животное, которое никогда не даст потомства.

Однако в этом есть огромный смысл, и имя ему - мул.

Мул - производное кобылы и осла-самца. Такое животное наследует от отца-осла терпеливость, крепкие копыта, природную осторожность. А от мамы лошади - силу, рост, выносливость.

При этом мул не может размножаться из-за того, что у него 63 хромосомы, а не 64, как у лошади, и не 62, как у осла.

А производят его потому, что мул - очень полезное существо. Во многих работах они лучше и лошадей, и ослов. Сильный и выносливый, экономичный в кормлении, живет дольше и более меньше.

Кроме того, он с большим энтузиазмом идет туда, куда лошадь не пойдет - скажем, по опасной горной тропе.

Мул не впадает в панику, не упрямится, как осёл. Он осторожен, расчётлив и довольно умён.

Кстати, мулы появились не вчера. Мулы были известны еще в Древнем Египте и в шумерских городах. Римляне возили на мулах товары, а в Средние века монахи использовали мулов для работ в виноградниках.

Использовали их и в американской армии для перемещения пушек по горам - вплоть до Второй мировой войны.

По сути, в давние времена был тем, чем сегодня для людей стал грузовик или трактор, то есть незаменимым помощником, который может трудиться сутками, причем без топлива и запчастей.