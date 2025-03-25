Рак мозга помог строителю из Японии осуществить мечту и стать известным

13:19 2025-03-25
Рак мозга помог строителю из Японии осуществить мечту и стать известным

Такахаси Ушивака решил не терять времени даром и осуществить свою давнюю мечту стать диджеем.

Невероятно, но факт: порой смертельные испытания становятся трамплином к счастью. 

Нечто подобное случилось и с 38-летним строителем из Японии в 2016-м году. Мужчине поставили страшный диагноз: рак мозга.

Но он не впал в отчаяние, а понял, что ему нечего терять. Потому нужно реализовать то, о чем мечтал долгие годы, но все откладывал на потом, на некую "другую" жизнь.

Такахаси Ушивака решил быстро освоить профессию диджея, забыв на время о болезни.

Не без помощи врачей, но она в итоге отступила. А мужчина стал популярным диджеем в своей стране, его талант востребован и за рубежом. Он и сегодня продолжает выступать в разных городах и странах, радуя своих поклонников своим творчеством. 

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