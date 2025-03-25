Почему на высоте в самолете меняется вкус еды

Пассажиры заметили, что на борту самолета у них почему-то меняются вкусовые предпочтения. Одни списывают это на стресс, другие на страх высоты. Однако на самом деле причина в нашей физиологии.

Дело в том, что высота и атмосферное давление - причина того, что мясо кажется жестким и безвкусным, овощи выглядят, будто их изготовили из древесных опилок, а фруктовые соки не такими сладкие, как на земле.

На земле вкус тех же блюд, которые человек пробовал в самолете, ему покажется абсолютно нормальным, потому что чувствительность вкусовых рецепторов придет в норму.

К слову, томатный сок на высоте кажется вкусным потому, что в него добавляют соль. Это почти единственный напиток, который на высоте 10 тысяч метров не теряет обычные вкусовые качества.