Почему эксперты советуют обязательно включить сою в меню

Соя окружена самыми разными слухами и домыслами, которые могут отпугивать от этого продукта тех, кто с ним не знаком.
Это бобовое растение может быть не очень полезно только тогда, когда его едят не в меру. Но это касается практически любого продукта, отмечают эксперты Гарвардской школы общественного здравоохранения.
Так в чем же плюс сои? Она богата белком, помогающим сжигать жир и сбрасывать излишний вес. Соя к тому же сытная и надолго позволяет победить чувство голода и ограничить тягу к сладкому.
Она также положительно влияет на регулирование выработки инсулина и иных связанных с возможным набором веса процессов.
Соя полезна для сердца сосудов. Она снижает уровень холестерина в крови, защищает от рисков сердечно-сосудистых заболеваний, что подтверждают научные исследования.
Кроме того, она укрепляет кости. В сое содержатся фитоэстрогены изофлавоны, восстанавливающие содержание необходимых для этого минералов в организме и предотвращающие развитие остеопороза.
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