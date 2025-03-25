Почему эксперты советуют обязательно включить сою в меню

Соя окружена самыми разными слухами и домыслами, которые могут отпугивать от этого продукта тех, кто с ним не знаком.

Это бобовое растение может быть не очень полезно только тогда, когда его едят не в меру. Но это касается практически любого продукта, отмечают эксперты Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Так в чем же плюс сои? Она богата белком, помогающим сжигать жир и сбрасывать излишний вес. Соя к тому же сытная и надолго позволяет победить чувство голода и ограничить тягу к сладкому.

Она также положительно влияет на регулирование выработки инсулина и иных связанных с возможным набором веса процессов.

Соя полезна для сердца сосудов. Она снижает уровень холестерина в крови, защищает от рисков сердечно-сосудистых заболеваний, что подтверждают научные исследования.

Кроме того, она укрепляет кости. В сое содержатся фитоэстрогены изофлавоны, восстанавливающие содержание необходимых для этого минералов в организме и предотвращающие развитие остеопороза.