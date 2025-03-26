В Китае создано устройство, которое может лишить интернета всю планету

13:16 2025-03-26
В Китае создано устройство, которое может лишить интернета всю планету

Подводный мощный резак может перерезать проложенные по дну моря или океана кабели, по которым передаются глобальные данные.

Китайская научная организация презентовала компактное устройство, которое способно перерезать кабели и линии электропередач на экстремальных глубинах океана.

По словам авторов, оно создано в рамках оборонной инициативы и способно нарушить работу важнейших мировых подводных коммуникационных сетей и энергетической инфраструктуры.

Устройство, которому по силам разрушить бронированные кабели из стали, резины или полимера, можно использовать на глубине до 4000 метров.

Как уточняют китайские СМИ, запуск данного оборудования знаменует важный шаг в расширении присутствия КНР в сфере подводной инфраструктуры.

Сегодня Пекин располагает самым крупным в мире парком подводных аппаратов (с экипажем и без экипажа), способным заходить во все уголки мирового океана.

Управлять подводным резаком можно со скрытых беспилотных платформ.

Эта возможность спровоцировала бурные дискуссии в западных военно-исследовательских кругах.

Особенно - после разрушения неизвестными российского газопровода, проложенного по морскому дну.

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