Известный канадский юрист Чарльз Миллар троллил людей даже после смерти

Известный юрист Чарльз Миллар прославился ярким чувством юмора и троллингом над людьми.

Примечательно, что зло шутить над соотечественниками он продолжал даже после своего ухода из жизни.

Чарльз Вэнс Миллар появился на свет 28 июня 1854 года в Эйлмере, Онтарио. Мужчина владел собственной юридической фирмой в центре Торонто. При жизни его знали только в Канаде, и то в определенных кругах. А после смерти стал известен почти на весь мир.

Миллар был шутником, который любил играть на пристрастии людей к деньгам. Он разбрасывал на улице долларовые купюры и прятался в кустах, чтобы наблюдать за лицами граждан, быстро запихивающих деньги в карманы и думая, что их никто не видит.

В 1926 году в ночь на Хэллоуин он внезапно умер за столом во время встречи с коллегами. На тот момент Миллару было 73 года, он был бездетным холостяком. Не имел и других родственников, которым мог бы оставить свое немалое наследство.

Как выяснилось, он немало изощрился, оставляя завещание, чтобы его имя запомнили надолго. В частности, свои запасы в пивоварне и гоночную трассу он завещал группе запрещенных протестантских служителей и активистам борьбы за трезвость.

500 долларов оставил своей давно умершей экономке.

Курортное имение на Ямайке досталось трем адвокатам, которые ненавидели друг друга. Причем наследовать имущество они могли при условии, что будут там жить вместе.

А самым интересным пунктом эксцентричного завещания юриста стала воля об основной части имения и сумме в 10 миллионов долларов. Миллар завещал их матери, которая после его смерти родит больше всего детей. На это было отведено 10 лет.

С него в стране начался бэби-бум, названный "Дерби малышей" или "аист Дерби".

Всего в Дерби участвовало 11 семей, за которыми наблюдал весь мир.

31 октября 1936 года конкурс был закрыт. Судья Уильям Эдвард Миддлтон принял окончательное решение о победителе, и тот оказался не один.

Некие Энни Кэтрин Смит, Люси Элис Тимлек, Кэтлин Эллен Нейгл и Изабель Мэри Маклин родили по девять детей в течение 10 лет.

Тимлек, Нейгл, Смит и Маклин получили около 125 000 долларов (сейчас около 2 млн долларов). Еще две женщины получили меньшие суммы.

Каждой матери полученной суммы наследства хватило, чтобы купить новый дом и оплатить обучение детей.