В Киеве появился самый дорогой автомобиль за весь период существования автодилеров

Это - самый дорогой новый автомобиль за весь период существования официальных дилеров Украины.

Aston Martin Valiant пока не нашел хозяина, он находится в шоу-руме на Бориспольском шоссе в Киеве.

Мощность машины – 735 лошадиных сил, до сотни километров она ускоряется за 3,2 секунды и развивает максимальную скорость 320 км/ч.

В целом количество владельцев элитных авто на Украине в 2024 году выросло на 38 процентов, достигнув 10 217 человек по сравнению с 7 292 в 2023 году.

В основном владельцы таких машин - физические лица.