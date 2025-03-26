Трамп признался, что опасается возможностей искусственного интеллекта

15:32 2025-03-26
Трамп признался, что опасается возможностей искусственного интеллекта

Президент США назвал эти технологии революционными и отметил, что в них вкладывают средства все, у кого есть большие деньги.

Президент США Дональд Трамп заявил: его пугают возможности ИИ.

"Это (искусственный интеллект) немного пугает. Это революция - все, у кого есть средства, участвуют в ИИ. Когда вы видите, на что способен ИИ, это потрясающе, но это слегка пугает", - считает американский лидер.

Он также отметил, что считает Маска патриотом, который работает во благо США.

"При этом он никогда меня не просил об одолжении, хотя у него есть на это полное право, я считаю", - пояснил Трамп. И добавил, что Маск никогда не обращался к нему с просьбой об особом подходе к продажам электромобилей.

В заслугу миллиардеру президент США также поставил то, что благодаря Маску, в стране "находят мошенничества на сотни миллиардов долларов". Подразумевая деятельность ведомства по повышению эффективности работы правительства США, которое возглавил Маск.

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