В США семейной паре дали 375 лет тюрьмы на двоих за эксплуатацию приёмных детей

15:40 2025-03-26
В США семейной паре дали 375 лет тюрьмы на двоих за эксплуатацию приёмных детей

63-летняя Джин Уайтфезер получила до 215 лет заключения, а ее мужа, 62-летнего Дональда Ланца, приговорили к 160 годам.

Приговор супругам, которых признали виновными в жестоком обращении с 5-ю приёмными детьми и использовании их в принудительном труде, вынес суд в Западной Вирджинии.

Полиция арестовала Джин Уайтфезер и Дональда Ланца в октябре 2023 года, получив сигнал от соседей.

Прибыв на место, стражи порядка обнаружили двух подростков 14-ти и 16-ти лет, запертых в маленьком сарае. В помещении не было ни туалета, ни воды, дети не могли оттуда выйти самостоятельно. 

В основном доме был третий ребёнок, которого закрыли на чердаке.

По показаниям свидетелей, детей держали в сарае по нескольку дней подряд, заставляли их выполнять тяжёлую физическую работу и не пускали в дом.

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