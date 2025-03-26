В Австралии хотят провести состязания по гребле на реке с крокодилами

Право быть хозяйкой таких игр Австралия завоевала еще в 2021-ом году. В нынешнем сезоне они состоятся в Брисбене.

Власти Зеленого континента уже заявили, что соревнования гребцов академического стиля, а также - байдарочников и каноистов, скорее всего, состоится на реке Фицрой.

Обилие в ней крокодилов обеспокоило как самих гребцов, так и федерацию. Как стало известно, аллигаторов обнаруживали не только в водоеме, но даже возле близлежащего гольф-клуба.

К тому же, опасные земноводные не единственная проблема: в центре реки течение гораздо выше, то есть у участников на центральных дорожках окажется значительное преимущество.

Местные власти заверили: если будет утвержден проект проведения гребного турнира на реке Фицрой, обитающие в ней крокодилы будут выловлены и транспортированы в новые места обитания.