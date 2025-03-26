В 1988 году Том Круз посетил СССР: как приняли звезду Голливуда в советской глубинке

Все началось с фильма "Москва слезам не верит".

После выхода на экраны он не понравился ни критикам, ни даже самим актерам, игравшим главные роли.

Вот что говорила Ирина Муравьева о своей героине Людмиле:

Грубая, неотесанная, пошлая: все, что я ненавидела в людях, оказалось на экране.

Между тем, зрители приняли картину восторженно, она быстро оказалась среди лидеров советского кинопроката.

Мелодрама получила "Оскара" как лучший фильм на иностранном языке, читатели журнала "Советский экран" сочли ленту лучшим проектом режиссера Владимира Меньшова.

Зарубежные зрители тоже полюбили эту картину. Впечатлила она и молодого Тома Круза - восходящую звезду Голливуда.

Актер решил посмотреть, как живут советские люди, но поставил условие: его приезд не должны афишировать, и никакого общения с прессой.

В СССР 26-летний Круз прибыл с супругой Мими Роджерс.

Владимир Меньшов:

Мне позвонили и говорят, что прибыл миллионер, американский артист, его нужно обязательно развлечь. Вы оскароносный режиссер, мы поведем его к вам в гости. Вместе с ним тогда человек 15 пришло. А я уже только потом узнал, кто такой этот Том Круз.

В Советском Союзе знаменитый американец встретился с режиссером фильма "Москва слезам не верит", а также с его супругой Верой Алентовой, с Эльдаром Рязановым и некоторыми советскими актерами. Он, также, захотел посетить еще и настоящую русскую деревню.

Желание голливудской звезды было удовлетворено, причем, для этого организаторам экскурсии пришлось нарушить запрет КГБ.

В деревне Круза местные встретили радушно и по русскому обычаю - гостеприимно.

Вот что известно о встрече с Крузом из воспоминаний актера Александра Панкратова-Черного: