У берегов Хургады затонул батискаф с российскими туристами

15:16 2025-03-27
У берегов Хургады затонул батискаф с российскими туристами

На борту экскурсионного судна было 45 человек, четверо из них погибли, некоторые попали в больницу.

Прогулочный батискаф, на борту которого было 45 российских туристов, в том числе и дети, затонул у берегов Египта.

Генконсульство РФ в Хургаде сообщило, что "27 марта около 10:00 на расстоянии 1 километр от берега произошла авария прогулочного батискафа "Синдбад", который принадлежит одноименной гостинице".

Четыре пассажира погибли. 

Батискаф осуществлял подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. 

Как отметили в дипмиссии, российские туристы путешествовали по линии туроператора "Библио-Глобус".

Четыре человека погибли, неокторые считаются пропавшими без вести. Основная часть находившихся на борту людей спасена. Девять доставлены в больницу, остальные в гостиницы Хургады.

На пирсе гостиницы "Синдбад" находятся дипломаты российского Генконсульства, аласти Египта проводят расследование ЧП. 

По предварительным данным, «Синдбад» мог наткнуться на коралловый риф, и пилоты не справились с управлением. Аппарат перевернулся и разгерметизировался.

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