Писатель не мог продать книгу 14 лет, а дочь выложила видео в TikTok и сделала произведение суперпопулярным

15:32 2025-03-27
Писатель не мог продать книгу 14 лет, а дочь выложила видео в TikTok и сделала произведение суперпопулярным

История успеха американского литератора Ллойда Деверо Ричардса сама по себе достойна писательского пера.

Американец Ллойд Деверо Ричардс написал книгу и выложил на Amazon, но спроса на нее не было. За 14 лет было куплено всего 20 экземпляров романа "Каменные человечки".

Но автор не сдавался и стал писать вторую часть. 

Видя, как страдает от этого отец, его дочь записала трогательное видео об отце, где рассказала историю произведения отца. И выложила его в TikTok.

В итоге Ллойд наутро проснулся знаменитым. Ролик всего за неделю набрал 42 млн просмотров и тысячи восторженных отзывов.

Вскоре книга стала самой продаваемой книгой на платформе. После этого дочь писателя показала, как ее отец смотрит первое видео и не может сдержать слез. 

К слову, Ричардс написал триллер о судебномй антропологе из ФБР, который пытается раскрыть загадочное дело о серийном убийце.

С темой писатель знаком не понаслышке - ранее Ллойд был помощником судьи Апелляционного суда Индианы, он исследовал и написал десятки дел. В их числе и апелляция серийного убийцы, приговоренного к смертной казни и казненного электрическим током.

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