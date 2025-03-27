Юный американец в 12 лет стал профессором, его называют «Эйнштейном нашего времени»

16:15 2025-03-27
Юный американец в 12 лет стал профессором, его называют «Эйнштейном нашего времени»

Вундеркинду, родители которого эмигрировали в США из Бангладеш, прочат огромное будущее в научном мире.

Имя Соборно Исаака Бари просто взорвало мировой сообщество. Юный бенгало-американский вундеркинд в 12 лет стал профессором и преподает математику студентам.

Соборно родился в 2012 году в Нью-Йорке. Родители мальчика Рашидул Бари и Шахеда Бари иммигрировали в США из Бангладеш.

Они первыми распознали необычайный интеллект сына. Говорить он начал в 6 месяцев, а к 2 годам освоил периодическую таблицу и мог решать сложные задачи по математике, физике, химии.

Президент Городского колледжа Нью-Йорка, доктор Лиза Койко назвала Соборно «Эйнштейном нашего времени» за достижения в серии тестов по математике и естественным наукам.

К своим 12-ти годам вундеркинд успел написать книгу под названием «Любовь», где попытался разрушить предрассудки и ненависть, вытекающие из религиозных различий и предубеждений. 

Он также читает лекции в университетах студентам, которые вдвое старше преподавателя. 

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