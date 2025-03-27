Аргентина пообещала раскрыть документы о живших там нацистах

16:54 2025-03-27
Аргентина пообещала раскрыть документы о живших там нацистах

После Второй мировой войны в страны Южной Америки сбежало большое количество немецких преступников.

Президент Аргентины Хавьер Милей отрад распоряжение об обнародовании всех документов, касающихся сбежавших в эту южноамериканскую страну нацистов после Второй мировой войны.

Об этом заявил глава аргентинского правительства Гильермо Франкос.

По словам Франкоса, самые важные документы могут находиться в распоряжении министерства обороны. 

Ранее официальный представитель администрации аргентинского лидера Мануэль Адорни сообщал, что Милей дал указание рассекретить документы о действии вооруженных сил страны в период военного режима (1976-1983).

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