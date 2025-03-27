В Панаме растет дерево, которое от ударов молнии становится сильнее

17:07 2025-03-27
В Панаме растет дерево, которое от ударов молнии становится сильнее

Главный удар на себя принимают опутывающие его лианы и соседние деревья-конкуренты.

Ученые провели исследование и установили, что в Панаме есть дерево Dipteryx oleifera, которое смогло пережить удар молнии и остаться целым. При этом удар был очень сильным, он вырвал из его кроны паразитическую лиану и убил более десятка соседних деревьев.

Позже были обнаружены и и другие выжившие после удара молнии деревья этой же породы.

И это правило подтвердилось. Выяснилось, что, когда молния ударяла в дерево диптерикса, погибало в среднем 9,2 соседних дерева. Причина такого разряда в том, что электричество распространялось между соседними лианами или «перепрыгивало» через небольшие промежутки между деревьями.

После ударов молнии диптериксы лишались своих лиан (на 78%) и освобождались от паразитов, преграждающих доступ к свету. Получали большую пользу и от того, что устранялись более высокие деревья, с которыми Dipteryx конкурирует в борьбе за свет и пространство.

В итоге эти необычные деревья повысили способность размножаться в 14 раз.

По статистике на основе собранных данных, каждый Dipteryx oleifera переживает разряд молнии раз в 56 лет. Но в некоторые стволы молния попадает намного чаще. К примеру, одно дерево оказалось под ударом молнии дважды за пять лет исследования. 

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