Немецкий музей разрешил загадку со скелетами казненных двести лет назад разбойников

18:16 2025-03-27
Немецкий музей разрешил загадку со скелетами казненных двести лет назад разбойников

Как установили ученые с помощью современных технологий, все это время останки были неправильно подписаны.

Два скелета известных немецких грабителей Йоханнеса Бюклера (известного как «Шиндерханнес») и «Шварцер Йонаса» (Черного Йонаса) экспонировались в анатомической коллекции Гейдельбергского университета в течение последних 220 лет.

Оба мужчины были гильотинированы в ноябре 1803 года в Майнце вместе с 18 другими осужденными

Но за это время экспонаты коллекции каким-то образом перепутали, и существовали сомнения в том, что они действительно принадлежат Шиндерханнесу и Черному Йонасу.

Международная группа исследователей помощью современных методов идентификации смогла внести ясность в эту путаницу.

Оказалось, что на самом деле предполагаемый скелет Черного Йонаса принадлежал Шиндерханнесу. А скелет, который приписывали Шиндерханнесу скелетом Черного Йонаса не является и принадлежал другому, неизвестному человеку.

Генетический анализ позволил ученым также определить цвет глаз, волос и кожи знаменитого разбойника. Как выяснилось, у него были карие глаза, темные волосы и бледная кожа. 

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