Гигантский крокодил в ЮАР откусил руку семилетнему мальчику

Огромный крокодил набросился на семилетнего мальчика в ЮАР, который приехал с отцом на рыбалку.

ЧП произошло у плотины возле курортного города Бритс в Северо-Западной провинции. Пока двое мужчин рыбачили, их сыновья играли на мелководье. Неожиданно из воды выскочил крокодил и, схватив одного из детей, потащил добычу в воду.

Отец ребенка вступил в схватку с рептилией. Крокодил к этому моменту сумел трижды перевернуться вокруг собственной оси с рукой ребенка в пасти. Мужчина смог отбить сына, но животное успело оторвать ему руку.

Отец мальчика вместе с другом наложили жгут на культю и вызвали спасателей.

Врачи скорой помощи смогли стабилизировать состояние ребенка. Сейчас он находится в больнице, из-за тяжести травмы его ввели в медикаментозную кому.

По словам отца второго мальчика, рептилия была огромной и крайне агрессивной. После нападения мужчины пытались найти оторванную руку, однако крокодил в ответ пытался атаковать их лодку. В итоге они обратились к дирекции курорта, требуя уничтожить крокодила.