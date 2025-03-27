ИИ обнаружил ископаемые там, где его не увидели геологи

19:01 2025-03-27
ИИ обнаружил ископаемые там, где его не увидели геологи

Новые технологии позволили найти в Австралии неизвестные ранее месторождения кобальта, меди и золота.

Перспективное месторождение помог открыть ученым искусственный интеллект.

ИИ просканировал обширные территории Австралии и без труда обнаружил там залежи меди, золота и кобальта, которые раньше упускались из виду

Модели Earth AI обнаружили все это на Северной территории Австралии. Кроме перечисленных металлов также удалось найти и залежи серебра, олова и молибдена.

Специалисты продолжают совершенствовать используемую в поисках ископаемых программу, чтобы повысить эффективность. Ее точность прогнозов сегодня достигает 66 процентов.

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