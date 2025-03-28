Лолита призвала не запрещать турецкие сериалы

10:59 2025-03-28
Лолита призвала не запрещать турецкие сериалы

Она указала, что турецкие сериалы повышают рождаемость, пошутив, что женщины закрывают глаза и представляют зарубежных звезд вместо своих "страшных" мужей.

Лолита заявила, что в случае введения запрета на турецкие сериалы она переключится на китайские и монгольские.

При этом певица призналась, что не смотрит такие картины, ей просто захотелось поддержать разговор.

С таким-же предложением выступило движение "Ветераны России". Общественники уже обратились по этому поводу в Госдуму, Роскомнадзор и министерство культуры. По их мнению, турецкие сериалы формируют у женщин завышенные требования к мужчинам, после чего россиянки теряют интерес к соотечественникам.

Этой позиции придерживается и депутат ГД Виталий Милонов. В частности, он называл подобный контент "полнейшей белибердой". Более того, он обвинил авторов лент в фальсификации истории, снимая сериалы о событиях далекого прошлого.

За запрет выступили в движении "Россия Православная". В организации убеждены, что эти сериалы наносят вред традиционным ценностям, демонстрируя "откровенные сцены, супружеские измены, мезальянсы и запретную любовь".

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