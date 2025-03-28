Чудо в Дагестане: россиянка ожила за минуту до погребения

Признанная мертвой женщина в Дагестане очнулась в мечети перед погребением. К жизни ее удалось вернуть во время обряда омовения.

Накануне женщине стало плохо дома, прибывшие медики констатировали смерть.

Родные умершей после этого отправилась в мечеть для подготовки ритуала погребения.

Неожиданно перед молитвой в момент омовения женщина открыла глаза.

По предварительным данным, у нее диагностировали так называемый синдром Лазаря - это спонтанное восстановление активности сердца после прекращения реанимационных мероприятий.