Чудо в Дагестане: россиянка ожила за минуту до погребения

15:39 2025-03-28
Чудо в Дагестане: россиянка ожила за минуту до погребения

Накануне женщина потеряла сознание дома, и медики сочли ее умерший, но в момент обряда омовения она открыла глаза.

Признанная мертвой женщина в Дагестане очнулась в мечети перед погребением. К жизни ее удалось вернуть во время обряда омовения.

Накануне женщине стало плохо дома, прибывшие медики констатировали смерть. 

Родные умершей после этого отправилась в мечеть для подготовки ритуала погребения.

Неожиданно перед молитвой в момент омовения женщина открыла глаза.

По предварительным данным, у нее диагностировали так называемый синдром Лазаря - это спонтанное восстановление активности сердца после прекращения реанимационных мероприятий.

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