Билл Гейтс заявил, что через 10 лет ИИ заменит врачей и учителей

15:55 2025-03-28
Билл Гейтс заявил, что через 10 лет ИИ заменит врачей и учителей

Сооснователь Microsoft считает, что в скором будущем людям не придется выполнять большинство задач, потому что ИИ сможет справиться с ними самостоятельно.

Билл Гейтс заявил, что развитие искусственного интеллекта сильно сократит роль человека во многих традиционных сферах - например, таких, как медицина и образование. По его словам, такой глобальный сдвиг может случиться менее, чем за десятилетие.

По его словам, скоро “отличные медицинские консультации и высококлассное обучение” будут бесплатными и широко доступными благодаря ИИ.

Гейтс считает, что искусственный интеллект изменит и образование. Скажем, появление ИИ-наставников сделает обучение доступным для всех.

Впрочем, мнения о перспективах развития ИИ у экспертов разнятся. Одни уверены, что он поможет людям стать продуктивнее, создав новые рабочие места и экономические возможности. Но другие предупреждают, что ИИ может поставить под угрозу стабильность трудового рынка.

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