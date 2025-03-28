Российская блогер нашла в лесу Владимирской области тонны советских купюр

Блогер Полина Резник нашла специализируется на освещении заброшенных мест и необычных локаций.

В ходе одной из своих вылазок во Владимирской области девушка увидела старые ракетные шахты, где в период СССР находились межконтинентальные баллистические ракеты.

Но после распада Союза и подписания договора о сокращении ядерных сил ядерное оружие вывезли, а шахты законсервировали.

«Некогда секретные военные объекты со временем превратились в болота, которые никогда не привлекли бы внимание, если не один интересный факт. В них хранятся миллиарды советских денег!», - рассказала блогер.

При этом в шахте было захоронено так много купюр, что часть из них оказалась на поверхности.

«Кроме фантастического вида денег, разбросанных по земле, ценности у находки нет. Это просто миллионы цветных бумажек», - подытожила Полина.