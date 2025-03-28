Жителя Колумбии назвали «папой-демоном» из-за диких татуировок

16:53 2025-03-28
Жителя Колумбии назвали «папой-демоном» из-за диких татуировок

Дело в том, что 26-летний житель Боготы Ларри Гонсалес признан одним из самых модифицированных людей на планете.

Отца пятилетней девочки из Колумбии назвали «папой-демоном» из-за внешности мужчины. 

90 процентов его тела расписано татуировками, а под кожей размешено 28 имплантов, в том числе рога. У мужчины также реконструирован нос.

Свою первую татуировку Ларри сделал, когда ему было 12 лет. В 17 лет мужчина решился уже на первую серьезную модификацию в виде раздвоение языка. Всего на преобразования тела он потратил более 22 тысяч долларов.

Самыми болезненными процедурами он назвал реконструкцию носа и скарификацию - это особая техника модификации, когда на коже создают рубцы в виде узоров.

Несмотря на устрашающий вид, Ларри ведет самую обычную семейную жизнь. Он вместе с женой Энджи воспитывает пятилетнюю дочь Элис.

«Моя дочь не сталкивается с насмешками. Напротив, другие дети восхищаются тем, что у нее необычный отец», - рассказал Ларри.

Мужчина признался, что специально стремился к демоническому образу. Он подчеркнул, что ему нравится, когда его называют дьяволом. "Я предпочитаю выглядеть как демон снаружи, но при этом оставаться светлым человеком внутри", - пояснил он.

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