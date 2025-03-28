Жена облила мужа-изменщика кипящим маслом

Жительница индийского штата Керала жестоко отомстила своему мужу, заподозрив, что тот стал ей изменять.

Инцидент произошел в городе Перумбавур 25 марта.

По данным полиции, дама напала на супруга и выплеснула на него кипящее масло.

К счастью, пострадавший выжил, но получил очень сильные ожоги. Сейчас ему оказывают помощь в больнице.

Что касается агрессивной супруги, то, по данным правоохранительных органов, она пока остается на свободе. Мер к ее задержанию не приняли, обвинения пока тоже не предъявлены.