Жена облила мужа-изменщика кипящим маслом

17:38 2025-03-28
Жена облила мужа-изменщика кипящим маслом

Жительница Индии со всей жестокостью отомстила благоверному, заподозрив, что тот ходит на сторону.

Жительница индийского штата Керала жестоко отомстила своему мужу, заподозрив, что тот стал ей изменять.

Инцидент произошел в городе Перумбавур 25 марта. 

По данным полиции, дама напала на супруга и выплеснула на него кипящее масло.

К счастью, пострадавший выжил, но получил очень сильные ожоги. Сейчас ему оказывают помощь в больнице.

Что касается агрессивной супруги, то, по данным правоохранительных органов, она пока остается на свободе. Мер к ее задержанию не приняли, обвинения пока тоже не предъявлены. 

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