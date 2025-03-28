Девушка запихнула свой кулак в рот любимому, который там застрял, паре пришлось обращаться к медикам

17:47 2025-03-28
Девушка запихнула свой кулак в рот любимому, который там застрял, паре пришлось обращаться к медикам

Пара, которая пришла в больницу Цзилиня в Китае, привлекла к себе внимание, а случившаяся с влюбленными история стала достоянием общественности.

Влюблённая пара из Китая решила снять забавный видеоролик для соцсетей.

Девушка (а у нее на самом деле очень маленькие ручки) сунула свой кулак бойфренду в рот. Однако, как оказалось, то, что входит, не обязательно легко выходит.

Челюсти мужчины сократились, и тот не только не смог выплюнуть руку избранницы, но и очень страдал от боли. И чем сильнее была боль, тем крепче он непроизвольно сжимал зубами запястье девушки.

Оказавшаяся в странной и тоже болезненной ситуации китаянка призналась, что её рука, как в мясорубке.

Чтобы избавить пару от мучений, врачи включили необычным пациентам успокаивающую музыку, чтобы их расслабить (особенно мужчину).

После этого инструментами разжали челюсть и ввели мужчине миорелаксант, который снижает тонус мускулатуры. Через 20 минут пытка влюблённых наконец закончилась.

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