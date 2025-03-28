В Средиземном море на глубине 5 километров обнаружили горы мусора и пластика

18:13 2025-03-28
В Средиземном море на глубине 5 километров обнаружили горы мусора и пластика

Ученые считают это тревожным звонком, которое заставляет человечество задуматься о своем отношении к глобальным экологическим проблемам.

В районе впадины Калипсо Средиземного моря зафиксировали аномально высокое скопление отходов.

В общей сложности исследователи обнаружили 167 различных объектов - пластика, стекла, металлические изделия, бумагу. 148 единиц из них классифицированы, как морской мусор.

Эксперт в области динамики Земли и океана профессор Микель Каналс считает, что отходы удаленной точки достигают различными путями, в том числе - морскими течениями на большие расстояния. Но есть и прямые выбросы.

Каналс также отметил, что исследовательская группа обнаружила свидетельства сброса мешков с мусором с судов. Эти отходы сегодня образуют отчетливую линию на дне впадины, что говорит о преднамеренном характере загрязнения.

"Нужно объединить усилия ученых, коммуникаторов, журналистов, влиятельных лиц и людей с социальным влиянием. Проблема имеет огромный масштаб, даже если она не видна напрямую", - заявил Каналс.

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