Китаец создал из Redmi K80 Pro мощную игровую консоль

18:55 2025-03-28
Китаец создал из Redmi K80 Pro мощную игровую консоль

Эта модель телефона, вышедшая в прошлом году, известна своей мощью благодаря процессору Snapdragon 8 Elite, а теперь стала геймерским устройством.

Китайский мастер потряс Интернет, превратив смартфон Redmi K80 Pro в портативную игровую консоль.

Умелец добавил к мобильному телефону специальные кнопки и джойстики, тем самым добавив схожести с игровым устройством вроде Nintendo Switch.

Он прикрепил два контроллера (которые можно снять) и даже поставил кулер.

Причем это не какой-то закрытый чехол с телефоном внутри: мастер фактически разобрал весь мобильник, переориентировал компоненты, снабдил его активным охлаждением, поставил 4 динамика, а потом все упаковал в новый корпус.

Redmi K80 Pro и без того очень мощный: у него экран 6,67 дюйма, четкая картинка 2K и быстрая зарядка на 120 Вт. Однако с доработками он стал намного круче для тех, кто любит играть на ходу.

Инга Райтова
19:56

Инга Райтова

В Польше арестовали уборщицу за регулярные попытки отравить коллегу
В Польше арестовали уборщицу за регулярные попытки отравить коллегу Обвиняемой грозит до 20 лет лишения свободы, а ее другой коллеге - до 3-х лет за сокрытие преступления.
Инга Райтова
18:13

Инга Райтова

В Средиземном море на глубине 5 километров обнаружили горы мусора и пластика
В Средиземном море на глубине 5 километров обнаружили горы мусора и пластика Ученые считают это тревожным звонком, которое заставляет человечество задуматься о своем отношении к глобальным экологическим проблемам.
Инга Райтова
17:47

Инга Райтова

Девушка запихнула свой кулак в рот любимому, который там застрял, паре пришлось обращаться к медикам
Девушка запихнула свой кулак в рот любимому, который там застрял, паре пришлось обращаться к медикам Пара, которая пришла в больницу Цзилиня в Китае, привлекла к себе внимание, а случившаяся с влюбленными история стала достоянием общественности.
Инга Райтова
17:38

Инга Райтова

Жена облила мужа-изменщика кипящим маслом
Жена облила мужа-изменщика кипящим маслом Жительница Индии со всей жестокостью отомстила благоверному, заподозрив, что тот ходит на сторону.
Инга Райтова
16:53

Инга Райтова

Жителя Колумбии назвали «папой-демоном» из-за диких татуировок
Жителя Колумбии назвали «папой-демоном» из-за диких татуировок Дело в том, что 26-летний житель Боготы Ларри Гонсалес признан одним из самых модифицированных людей на планете.
Новости СМИ2