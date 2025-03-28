Китаец создал из Redmi K80 Pro мощную игровую консоль

Китайский мастер потряс Интернет, превратив смартфон Redmi K80 Pro в портативную игровую консоль.

Умелец добавил к мобильному телефону специальные кнопки и джойстики, тем самым добавив схожести с игровым устройством вроде Nintendo Switch.

Он прикрепил два контроллера (которые можно снять) и даже поставил кулер.

Причем это не какой-то закрытый чехол с телефоном внутри: мастер фактически разобрал весь мобильник, переориентировал компоненты, снабдил его активным охлаждением, поставил 4 динамика, а потом все упаковал в новый корпус.

Redmi K80 Pro и без того очень мощный: у него экран 6,67 дюйма, четкая картинка 2K и быстрая зарядка на 120 Вт. Однако с доработками он стал намного круче для тех, кто любит играть на ходу.