В Польше арестовали уборщицу за регулярные попытки отравить коллегу

19:56 2025-03-28
В Польше арестовали уборщицу за регулярные попытки отравить коллегу

Обвиняемой грозит до 20 лет лишения свободы, а ее другой коллеге - до 3-х лет за сокрытие преступления.

56-летнюю работницу клининговой компании в Польше задержали после того, как скрытая камера зафиксировала, как женщина добавляла токсичные вещества в напитки коллеги.

Мотивом преступления, по данным следствия, стала личная неприязнь между сотрудницами.

В течение нескольких месяцев пострадавшая испытывала в животе сильные боли, которые сначала связывала с переутомлением.

Но после ухудшения состояния и госпитализации медики обнаружили у пациентки признаки химического отравления.

«Меня насторожил странный привкус в чае и кока-коле на работе. Но я поверить не могла, что коллеги на такое способны», - рассказала потерпевшая.

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