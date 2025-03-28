В Польше арестовали уборщицу за регулярные попытки отравить коллегу

56-летнюю работницу клининговой компании в Польше задержали после того, как скрытая камера зафиксировала, как женщина добавляла токсичные вещества в напитки коллеги.

Мотивом преступления, по данным следствия, стала личная неприязнь между сотрудницами.

В течение нескольких месяцев пострадавшая испытывала в животе сильные боли, которые сначала связывала с переутомлением.

Но после ухудшения состояния и госпитализации медики обнаружили у пациентки признаки химического отравления.

«Меня насторожил странный привкус в чае и кока-коле на работе. Но я поверить не могла, что коллеги на такое способны», - рассказала потерпевшая.