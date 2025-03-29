Суд принял решение о возврате Долиной квартиры, проданной мошенникам, но есть одно но

Хамовнический районный суд Москвы занял сторону Ларисы Долиной и вернул ей квартиру, которой звезда российской эстрады лишилась в результате действий мошенников.

Если решение суда останется без изменений, Долиной придется выплатить покупательнице ее квартиры Полине Лурье 112 миллионов российских рублей (более миллиона долларов), отмечают адвокаты.

Жертвой мошенников певица стала летом 2024 года. Они позвонили Долиной и сказали, что некто с ее квартирой совершает мошеннические действия.

Дабы «срочно их предотвратить», звезду вынудили продать жилье цену ниже рыночной. Злоумышленники также заставили перевести деньги на «безопасный счет».

К стоимости квартиры артистка добавила еще и собственные сбережения, отдав их аферистам. В общей сложности Долина потеряла около 180 миллионов российских рублей (более 2 миллионов долларов).

Поняв, что стала жертвой мошенников, певица обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело, а на проданную квартиру наложен арест. В рамках расследования задержали некоторых фигурантов, включая женщину-курьера, забравшую наличные у Долиной.