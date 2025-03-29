Huawei сделала глобальный шаг к более безопасному интернету

09:44 2025-03-29
Huawei сделала глобальный шаг к более безопасному интернету

Китайсакя компания успешно протестировала новую технологию квантового шифрования.

Тест был проведен с крупной компанией мобильной связи и интернета Азиатско-Тихоокеанского региона. Huawei применила новые маршрутизаторы и специальный метод передачи ключей для защиты данных от хакеров.

Квантовое шифрование - способ защиты информации, использующий законы физики, а не только сложные математические формулы, как обычное шифрование.

Если кто-нибудь попытается взломать сообщение, система это сразу заметит и остановит атаку.

В ходе теста эксперты проверили, несколько быстро и надёжно работает шифрование и как оно справляется с реальными условиями.

Результаты порадовали: технология Huawei работала без сбоев. Она поддерживает быструю передачу данных, отвечает строгим требованиям безопасности. Теперь операторы связи готовы предлагать клиентам супернадёжные сети.

Huawei заявила, что их разработка уже готова к использованию.

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