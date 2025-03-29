Ученые заявили, что на Земле живет намного больше людей, чем мы считали

Эксперты в сфере демографии предполагают, что на самом деле численность населения Земли может намного превышать общепринятые оценки.

По информации ООН, сегодня население Земли чуть более 8,2 миллиарда. К середине 2080-х годов ожидается, что данный показатель достигнет максимума, увеличившись до 10,3 миллиарда. Но эти данные носят приблизительный характер.

Главная проблема кроется в том, что в ряде государств из-за высокой плотности населения, низкого уровня жизни, проблем с документацией статистика учета населения практически отсутствует.

Исследователи предполагают, что в мире количество сельского населения может быть недооценено на 50-80 процентов. Данная тенденция наблюдается в таких государствах, как Австралия, Польша, Бразилия, Китай.

Такие выводы были сделаны после анализа данных о переселении нескольких тысяч жителей с 1980 по 2010 годы, вызванного неблагоприятными условиями окружающей среды.