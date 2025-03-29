Исследователи доказали влияние Тунгусского метеорита на природу Сибири

11:15 2025-03-29
Исследователи доказали влияние Тунгусского метеорита на природу Сибири

Это ученые смогли сделать после изучения отложений Заповедного озера, которое располагается в зоне вечной мерзлоты Красноярского края.

Биофизики из Сибири исследовали экопоследствия падения Тунгусского метеорита на местную природу.

Во взятом со дна грунте озера были обнаружены следы древнего планктона, пыльцы и других организмов, позволяющих понять, каким в далеком прошлом был климат.

Таким образом была восстановлена природная картина за последние 2 тысячи лет.

В слоях нашли следы нарушений покрова почвы. Ученые объяснили это вывалом деревьев после взрыва, последовавшем вследствие падения метеорита.

К прежнему состоянию изменившаяся система озера смогла вернуться только через 50 лет, резюмировали ученые.

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