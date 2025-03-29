Исследователи доказали влияние Тунгусского метеорита на природу Сибири

Биофизики из Сибири исследовали экопоследствия падения Тунгусского метеорита на местную природу.

Во взятом со дна грунте озера были обнаружены следы древнего планктона, пыльцы и других организмов, позволяющих понять, каким в далеком прошлом был климат.

Таким образом была восстановлена природная картина за последние 2 тысячи лет.

В слоях нашли следы нарушений покрова почвы. Ученые объяснили это вывалом деревьев после взрыва, последовавшем вследствие падения метеорита.

К прежнему состоянию изменившаяся система озера смогла вернуться только через 50 лет, резюмировали ученые.