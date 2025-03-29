Airbus презентовала концепт лайнера, который изменит авиацию мира

11:35 2025-03-29
Airbus презентовала концепт лайнера, который изменит авиацию мира

Новый авиалайнер должен стать ответом на возрастающие требования к экологичности авиации, а также экономической эффективности авиаперевозок.

Концепт нового узкофюзеляжного авиалайнера представила авиастроительная компания Airbus. На рынок показанные лайнеры могут выйти во второй половине следующего десятилетия.

Новая модель существенно отличаться от ныне существующих самолетов инновационной конструкцией. в списке ключевых особенностей - длинные и тонкие крылья, которые оснащены складывающимися законцовками, и применение передовых материалов в конструкции лайнера.

А главным технологическим прорывом будут двигатели типа Open Fan, способные обеспечить беспрецедентную степень двухконтурности. Повышенная степень двухконтурности, уточняют эксперты, напрямую влияет на увеличение коэффициента полезного действия силовой установки.

Компания намерена приступить к испытаниям первых двигателей Open Fan к концу текущего десятилетия. Для тестирования новой силовой установки в качестве летающей лаборатории будет использован широкофюзеляжный самолет A380. 

Инновационная конструкция крыла, революционные двигатели должны обеспечить заметное снижение расхода топлива и, соответственно, - уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу.

Ожидается, что новый лайнер станет основой для семейства узкофюзеляжных самолетов, которые придут на смену моделям A320neo.

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