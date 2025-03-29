Мужчина надел костюм медведя, чтобы прогнать от своего дома реального косолапого гостя

Житель Эшвилла (штат Северная Каролина, США) последнее время был настороже, потому что на его участок зачастил чёрный медведь.

Домовладелец решил напугать зверя. И решил для этого сам облачиться в костюм медведя.

Хотя его наряд был не очень реалистичен, реальный лесной гость по мере приближения мужчины в наряде медведя становился всё более неуверенным, а потом не выдержал и бросился наутёк.