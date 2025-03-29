Мужчина надел костюм медведя, чтобы прогнать от своего дома реального косолапого гостя

11:48 2025-03-29
Мужчина надел костюм медведя, чтобы прогнать от своего дома реального косолапого гостя

Американец решил креативно подойти к наболевшей проблеме, хотя его поступок назвали очень рискованным.

Житель Эшвилла (штат Северная Каролина, США) последнее время был настороже, потому что на его участок зачастил чёрный медведь.

Домовладелец решил напугать зверя. И решил для этого сам облачиться в костюм медведя.

Хотя его наряд был не очень реалистичен, реальный лесной гость по мере приближения мужчины в наряде медведя становился всё более неуверенным, а потом не выдержал и бросился наутёк.

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Специалисты по дикой природе, правда, уверены, что домовладелец сильно рисковал.

Медведи непредсказуемо могут отреагировать на страшные объекты и события, потому зверь мог бы и не обратиться в бегство, а, напротив, - напасть.

Вернется ли он назад, прогнозировать никто не взялся. 

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