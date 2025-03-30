Японские учёные научились лечить парализованных пациентов

15:19 2025-03-30
Японские учёные научились лечить парализованных пациентов

Они добились больших успехов в использовании перепрограммированных стволовых клеток для лечения людей с травмами спинного мозга.

Новую клеточную терапию протестировали на четырёх пациентах, и у двоих из них наблюдаются впечатляющие результаты. Один из участников проекта уже может самостоятельно стоять и учится ходить заново.

Для создания уникальной терапии ученые использовали донорские клетки. Их сначала перепрограммировали в плюрипотентные стволовые клетки, а потом трансформированы в новые нейроны.

Каждому пациенту ввели по 2 миллиона клеток в место травмы в течение 2–4 недель после её получения.

На следующем этапе запланированы клинические испытания с привлечением большего числа участников с разными типами травм спинного мозга.

Учёные также намерены детально изучить число клеток, выживших после трансплантации, потому что этот показатель имеет ключевое значение для прогноза успешности реабилитации.

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