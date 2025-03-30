В России из-за нацистских высказываний отменили концерт Канье Уэста

15:26 2025-03-30
В России из-за нацистских высказываний отменили концерт Канье Уэста

Американскому музыканту за концерт на площадке на 70 тысяч зрителей предлагали до 8 миллионов долларов.

Концерт американского рэпера Канье Уэста отменен в России.

Переговоры с командой о выступлении рэпера вело агентство PMI.

Но из-за нацистских и антисемитских высказываний музыканта в соцсетях организация решила прекратить сотрудничество.

Информация о концерте Канье Уэста в РФ была обнародована в ноябре 2024 года. СМИ писали, что американский артист планирует выступить на «Газпром Арене» в Петербурге, но официального анонса мероприятия не последовало.

Как потенциальные площадки рэпер также рассматривал «Лужники» и «ВТБ арену». 

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