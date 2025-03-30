В Кембридже через 90 лет нашлась украденная часовая стрелка

16:00 2025-03-30
В Кембридже через 90 лет нашлась украденная часовая стрелка

Ее передала дочь похитителя, которая после смерти отца обнаружила необычное наследство.

Пропавшая почти сто лет назад часовая стрелка часов Кембриджского университета наконец вернулась на свое законное место. 

Как выяснилось, в 1930-х годах ее украл студент Гонвилл-энд-Кизского колледжа Джеффри Хантер Бейкер. Он с другом ночью пробрался к часам, снял детали и заменил их картонными копиями.

Администрация университета заменило стрелки, но виновники той дерзкой студенческой шутки оставались неизвестными 90 лет.

Личность одного из похитителей раскрылась, когда его дочь Трикси Бейкер, унаследовав стрелку от отца, решила вернуть ее в университет. Исторический артефакт теперь займет место в архиве Кембриджа, где находятся другие свидетельства розыгрышей студентов, которых в университете называют «лохматыми».

«Мы не поощряем подобные выходки, но их изучение - часть долгой и богатой истории колледжа. Я рад, что через столько лет всё раскрылось, и никто не пострадал», - так прокомментировал ситуацию архивариус Кембриджа Джеймс Кокс.

Джеффри Бейкер учился в Кембридже с 1934-го по 1937-й годы, изучая современные языки. Его проделка стала одной из долгоживущих университетских легенд, на разгадку которой понадобилось почти столетие.

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