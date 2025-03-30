Житель Ростова из-за кошмарного сна насмерть забил родного брата

Страшная трагедия произошла в одном из шахтерских городков Ростовской области. Местный житель убил своего родного брата.

Как уточняется, 37-летний Виталий и 40-летний Никита не особо ладили. Оба были безработными, не имели семей и детей. А младший даже успел отсидеть за кражу.

Кроме того, Виталий был инвалидом, стоял на учете у психиатра.

В один из не самых лучших вечеров братья повздорили, и старший накричал на младшего, не выбирал выражений.

А потом оба уснули. Но Виталий проснулся в страхе и, найдя в квартире лом, обрушил его на спящего старшего брата. По его словам, поводом стал сон, в котором Никита якобы обещал "убить" его, потому и "сработал" на опережение.

Тело в заросли, но спустя 2 недели сам пришел в полицию и показал место, где спрятал тело старшего брата.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина задержан и по решению суда заключен под стражу.

Ему грозит от 8до 15 лет колонии.