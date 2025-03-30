Топ-чиновник Архангельской области умер в прямом эфире во время хоккейного матча

Владимир Ананьев, замглавы администрации Архангельской области, умер прямо во время игры в хоккей. Трагический сюжет попал в прямой эфир Федерации хоккея региона.

Ананьев на 19-й минуте матча пытался зацепить клюшкой противника, однако не удержал равновесие и упал. Мужчина встать не смог, перевернулся на живот и потерял сознание.

Жестких столкновений на льду при этом не было, отметил комментатор. Матч прервали, вокруг Ананьева собрались спортсмены и судьи, пытаясь привести его в сознание.

Судья вызвал медиков, мужчину госпитализировали, но спасти не смогли. Трансляция матча на этом прекратилась.

Ананьев ранее работал в региональной прокуратуре четверть века. В последнее время занимал должность замруководителя администрации - директора департамента совершенствования госуправления администрации губернатора Архангельской области и областного правительства.