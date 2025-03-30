Топ-чиновник Архангельской области умер в прямом эфире во время хоккейного матча

16:58 2025-03-30
Топ-чиновник Архангельской области умер в прямом эфире во время хоккейного матча

66-летний чиновник принял участие в хоккейном матче в составе команды властей региона против команды Федерации хоккея Архангельской области.

Владимир Ананьев, замглавы администрации Архангельской области, умер прямо во время игры в хоккей. Трагический сюжет попал в прямой эфир Федерации хоккея региона.

Ананьев на 19-й минуте матча пытался зацепить клюшкой противника, однако не удержал равновесие и упал. Мужчина встать не смог, перевернулся на живот и потерял сознание.

Жестких столкновений на льду при этом не было, отметил комментатор. Матч прервали, вокруг Ананьева собрались спортсмены и судьи, пытаясь привести его в сознание.

Судья вызвал медиков, мужчину госпитализировали, но спасти не смогли. Трансляция матча на этом прекратилась.

Ананьев ранее работал в региональной прокуратуре четверть века. В последнее время занимал должность замруководителя администрации - директора департамента совершенствования госуправления администрации губернатора Архангельской области и областного правительства.

Инга Райтова
18:19

Инга Райтова

Сочи включили в топ-5 наиболее опасных мест для туристов
Сочи включили в топ-5 наиболее опасных мест для туристов А лидирует в этом перечне египетский курорт Хургада, попавший туда из-за большого количества пищевых отравлений.
Инга Райтова
17:31

Инга Райтова

Из-за крысы и таракана в блюде в Японии закрыли 2 тысячи ресторанов
Из-за крысы и таракана в блюде в Японии закрыли 2 тысячи ресторанов Сеть Sukiya специализируется на популярном в этой стране блюде из риса, тушеной говядины и лука под названием гюдон.
Инга Райтова
16:24

Инга Райтова

Немецкие ученые презентовали технологию пересадки головы на новое тело
Немецкие ученые презентовали технологию пересадки головы на новое тело Как утверждают эксперты, такие хирургические манипуляции станут реальностью уже через несколько лет.
Инга Райтова
16:13

Инга Райтова

Житель Ростова из-за кошмарного сна насмерть забил родного брата
Житель Ростова из-за кошмарного сна насмерть забил родного брата Агрессор признался, что он на всякий случай наяву решил предупредить «нападение», которое сам же и придумал.
Инга Райтова
16:00

Инга Райтова

В Кембридже через 90 лет нашлась украденная часовая стрелка
В Кембридже через 90 лет нашлась украденная часовая стрелка Ее передала дочь похитителя, которая после смерти отца обнаружила необычное наследство.
Новости СМИ2