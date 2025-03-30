Сочи включили в топ-5 наиболее опасных мест для туристов

Эксперты туриндустрии составили список самых опасных мест в мире для туризма. В топ-5 этого перечня попали и пляжи российского курорта Сочи.

Главной причиной для включения в такой рейтинг - не лучшая ситуация с заражениями ротавирусом. В частности, за первые 7 месяцев 2024 года было выявлено более 900 случаев проявления этой болезни.

По данным экспертов, негативной эпидемиологической обстановке способствуют большое количество людей, замусоренность, слабая работа очистных сооружений.

Кроме российского курорта, в рейтинг попали также и другие притягательные для путешественников места по всему миру.

Включен в него действующий вулкан Мерапи в Индонезии, где альпинисты регулярно гибнут и получают ожоги. А еще - бассейн Дьявола (естественная чаша водопада Виктории) в Замбии и Дорога смерти в Боливии (узкая горная грунтовка с отвесным обрывом).

Из-за природных особенностей данных объектов их посещение сопряжено с большим риском для жизни.