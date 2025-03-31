Всемирно известный эксперт в сфере компьютерных наук Джеффри Хинтон высказал обеспокоенность относительно перспектив взаимодействия человечества и искусственного интеллекта.

Профессор, именуемый в научных кругах "крестным отцом ИИ", вероятность наступления катастрофических последствий для людей от развития ИИ оценивает в 10-20 процентов.

Хинтон подчеркнул уникальность такой ситуации. И отметил, что человечество впервые сталкивается с необходимостью взаимодействия с потенциально более интеллектуальными созданиями.

У истории нет примеров эффективного управления менее развитыми существами более умных.

По мнению ученого, основной риск заключается в возможности утраты контроля над ИИ, когда системы превзойдут человеческий разум и перестанут подчиняться командам своих создателей. Данный сценарий представляет экзистенциальную угрозу всему человечеству.

Особую тревогу специалиста вызывает неожиданно быстрое развитие технологий ИИ. То, что ученые прогнозировали, как отдаленную перспективу, становится реальностью. Такая стремительность развития застала врасплох и самого Хинтона, и многих других ведущих экспертов в этой области.

Профессор Хинтон предупредил: критическая точка при сохранении нынешних темпов развития искусственного интеллекта может быть достигнута в ближайшие три десятилетия.