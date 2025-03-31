Илон Маск опять шокировал США, придя на встречу политиков в сырной шляпе

Американский миллиардер Илон Маск прибыл на встречу представителей созданного им Американского политического комитета в необычной шляпе.
Головной убор бизнесмена повторял форму отрезанного куска сыра.
«Спасибо, что пришли. Как вам моя шляпа?», - так приветствовал гостей встречи Илон Маск.
Деятельность созданного Маском America PAC направлена на привлечение граждан, которые готовы стать сторонниками Президента США Дональда Трампа.
Поддержка избирателей крайне важна и для самого предпринимателя, планирующего продолжать радикальные госреформы.