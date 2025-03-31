Илон Маск опять шокировал США, придя на встречу политиков в сырной шляпе

09:03 2025-03-31
Илон Маск опять шокировал США, придя на встречу политиков в сырной шляпе

В рамках прошедшего в штате Висконсин мероприятия владелец Tesla оставил на своей сырной шляпе автограф и бросил ее аудитории.

Американский миллиардер Илон Маск прибыл на встречу представителей созданного им Американского политического комитета в необычной шляпе.

Головной убор бизнесмена повторял форму отрезанного куска сыра.

«Спасибо, что пришли. Как вам моя шляпа?», - так приветствовал гостей встречи Илон Маск.

Деятельность созданного Маском America PAC направлена на привлечение граждан, которые готовы стать сторонниками Президента США Дональда Трампа.

Поддержка избирателей крайне важна и для самого предпринимателя, планирующего продолжать радикальные госреформы.

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