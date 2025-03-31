Из-за введения Трампом пошлин в США намного подорожали Ferrari и Porsche

В США резко подорожали Ferrari и Porsche - рост цен на авто стал ответом на пошлины Трампа.

В частности, итальянская марка подняла стоимость машин на 10 процентов, чтобы компенсировать потери от законопроекта.

К слову, рост цен затронул не все Ferrari, а лишь Purosangue, 12Cilindri и F80. По мнению экспертов, это может быть связано с грядущей отставкой Roma и SF90 и обновлением семейства 296. Спорткары Porsche 911 тоже подорожали: стоимость базового купе увеличилась на 6,5 процента, то есть почти 8000 долларов.

И Ferrari, и Porsche сильно пострадают от 25-процентных пошлин, потому что в них нет ничего американского. Но немецкая фирма пока переписала только прайс-листы 911.

В 2026-м модельном году надбавка составит от 255 долларов (Carrera S/Carrera S Cabriolet) до 7755-7855 долларов (Carrera/Carrera Cabriolet). Другие версии подорожают почти на 5000 долларов, а цен на GT пока нет.

Хотя указ президента США вступает в силу 3 апреля, и нельзя исключать, что Дональд Трамп может скорректировать законопроект в последний момент.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, конкретные ставки станут предметом переговоров. Он уточнил, что американские власти ставят целью создание системы «справедливой взаимной торговли».