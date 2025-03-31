Эксперт рассказала об уникальных свойствах березового сока

Как выяснилось, березовый сок очень благотворно влияет не только на внутренние органы человека, отметила врач-диетолог Анжелика Дюваль.

По словам эксперта, березовик содержит много витаминов группы В, С, а также - кальция, калия, магния, железа и других микроэлементов. Этот напиток укрепляет иммунную систему, улучшает метаболизм, он полезен для сердечно-сосудистой системы.

"У березового сока также хороший мочегонный эффект, он выводит из организма токсины и излишки жидкости. Это способствует улучшению работы почек и снимает отеки" - добавила Анжелика Дюваль.

В весеннем напитке есть и много антиоксидантов, защищающих клетки и замедляющих процесс старения.

Но есть и противопоказания: березовик не полезен при обострении гастрита, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, сахарном диабете.