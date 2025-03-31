Эксперт рассказала об уникальных свойствах березового сока

10:58 2025-03-31
Эксперт рассказала об уникальных свойствах березового сока

Этот напиток полезно не только принимать внутрь, но и умываться: он придает коже свежесть, увлажняет, поддерживает упругость и витаминизирует.

Как выяснилось, березовый сок очень благотворно влияет не только на внутренние органы человека, отметила врач-диетолог Анжелика Дюваль.

По словам эксперта, березовик содержит много витаминов группы В, С, а также - кальция, калия, магния, железа и других микроэлементов. Этот напиток укрепляет иммунную систему, улучшает метаболизм, он полезен для сердечно-сосудистой системы.

"У березового сока также хороший мочегонный эффект, он выводит из организма токсины и излишки жидкости. Это способствует улучшению работы почек и снимает отеки" - добавила Анжелика Дюваль.

В весеннем напитке есть и много антиоксидантов, защищающих клетки и замедляющих процесс старения.

Но есть и противопоказания: березовик не полезен при обострении гастрита, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, сахарном диабете. 

Инга Райтова
12:03

Инга Райтова

В Китае бьют тревогу из-за роста популярности на рынках мяса вяленых крыс
В Китае бьют тревогу из-за роста популярности на рынках мяса вяленых крыс Крыс готовят на пару с рисом, а также обжаривают с молодыми побегами чеснока и сельдереем.
Инга Райтова
11:55

Инга Райтова

В США разыскивают человека, подбрасывающего бутылки с мочой в частные мусорные контейнеры
В США разыскивают человека, подбрасывающего бутылки с мочой в частные мусорные контейнеры Канистры со своими биологическими отходами он доставляет к домам американцев на автомобиле.
Инга Райтова
11:23

Инга Райтова

Россиянка хотела сжечь экс-возлюбленного вместе с машиной, но попала под уголовку
Россиянка хотела сжечь экс-возлюбленного вместе с машиной, но попала под уголовку Преступление молодой жительницы Новосибирска запечатлела видеокамера, теперь ей предстоит ответить за свой поступок.
Инга Райтова
11:15

Инга Райтова

Германия объявила поиск мэра для райского острова
Германия объявила поиск мэра для райского острова Главное требование к соискателю - гражданство Германии либо любой другой страны ЕС и возраст от 23 до 67 лет.
Инга Райтова
10:29

Инга Райтова

Российские ученые создали уникальную таблетку для хорошего настроения
Российские ученые создали уникальную таблетку для хорошего настроения В 2023 году ВОЗ присвоила этой российской новинке международное непатентованное название «Маритупирдин».
Новости СМИ2