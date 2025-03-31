Германия объявила поиск мэра для райского острова

С неожиданной проблемой столкнулись власти на немецком острове Вангероге в Северном море: никто не хочет здесь быть мэром.

Его выборы назначены на 17 августа, однако пока ни один кандидат официально не заявил о своем участии. Местные партии, чтобы привлечь больше желающих, запустили рекламную кампанию.

Христианско-Демократический союз, «Зеленые» и Социал-Демократическая партия объединились под лозунгом «С нами вы можете ответственно формировать будущее», чтобы найти претендента.

При этом в совместном заявлении говорится, что нехватка специалистов в Германии такая острая, что и на материке трудно найти кандидатов с нужным опытом, а на небольшом острове и подавно.

Новому мэру предстоит переехать на остров минимум на восемь лет. Для кандидата обязательно высшее образование или большой опыт работы в административных структурах.

В его обязанности войдут управление администрацией муниципалитета, ведение бюджета, кадровой политика, а также поддержка общественного порядка.

Остров Вангероге считается курортом, он ежегодно принимает 120 тысяч туристов. Здесь лечат сердечно-сосудистые заболевания, аллергии, болезни дыхательных путей. Но постоянно здесь живут всего 1260 человек, площадь острова составляет всего 5 квадратных километров.