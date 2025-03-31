В США разыскивают человека, подбрасывающего бутылки с мочой в частные мусорные контейнеры

11:55 2025-03-31
В США разыскивают человека, подбрасывающего бутылки с мочой в частные мусорные контейнеры

Канистры со своими биологическими отходами он доставляет к домам американцев на автомобиле.

Жители города Портленд (штат Орегон) обеспокоены действиями незнакомца, регулярно подбрасывающего бутылки с мочой в контейнеры, предназначенные для отходов на переработку.

Один из американцев, Алекс Дуйн, заявил, что проблема не решается несколько месяцев.

По словам мужчины, он выставил бак с отходами ближе к дороге, чтобы занимающемуся сбором отходов водителю было проще забрать его содержимое. Но каково было удивление Дуйна, когда сборщик мусора наотрез отказался изымать содержимое бака.

Мужчина заглянул внутрь и, кроме своих отходов, увидел там 6 канистр, наполненных мочой.

Грузчик отказался их забирать, потому что относится к классу биологических отходов. Ситуация повторилась еще, пока Дуйн не перестал выставлять контейнер на улицу заранее и стал вывозить его к приезду мусорщика.

Мужчина смог записать на камеру, как незнакомец подъезжает на машине к его баку и помещает в него канистры с мочой. А потом уезжает.

Из-за слишком низкого разрешения разглядеть номера авто на видео или лицо нарушителя не вышло.

После того, как мужчина перестал выставлять баки на дороге, незнакомец начал досаждать его соседям. Уже несколько горожан пытаются вычислить хулигана, чтобы поймать его своими силами.

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