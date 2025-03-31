В Китае бьют тревогу из-за роста популярности на рынках мяса вяленых крыс

Десятки магазинов и рыночных точек в китайской провинции Гуандун торгуют мясом вяленых крыс.

По данным СМИ, с конца 2024 года в сети начали появляться ролики с рекламой такого продукта, а также - рассказы поставщиков. Последние заявляли, что незначительную часть грызунов разводят для изготовления мяса, а основную - добывают в «дикой природе».

Вяленое мясо крыс популярно в прибрежных районах Китая. По словам местных жителей, по внешнему виду и вкусовым свойствам оно якобы похоже на бекон.

Эксперты обеспокоены спросом на такой продукт, потому что в организм человека вместе с мясом грызунов могут попасть опасные инфекции и паразиты, носителями которых являются крысы.