В Китае бьют тревогу из-за роста популярности на рынках мяса вяленых крыс

12:03 2025-03-31
В Китае бьют тревогу из-за роста популярности на рынках мяса вяленых крыс

Крыс готовят на пару с рисом, а также обжаривают с молодыми побегами чеснока и сельдереем.

Десятки магазинов и рыночных точек в китайской провинции Гуандун торгуют мясом вяленых крыс. 

По данным СМИ, с конца 2024 года в сети начали появляться ролики с рекламой такого продукта, а также - рассказы поставщиков. Последние заявляли, что незначительную часть грызунов разводят для изготовления мяса, а основную - добывают в «дикой природе».

Вяленое мясо крыс популярно в прибрежных районах Китая. По словам местных жителей, по внешнему виду и вкусовым свойствам оно якобы похоже на бекон. 

Эксперты обеспокоены спросом на такой продукт, потому что в организм человека вместе с мясом грызунов могут попасть опасные инфекции и паразиты, носителями которых являются крысы.

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