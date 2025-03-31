Жуткая предыстория популярного детского мультика: вся правда о «Щенячьем патруле»

Вот как все было на самом деле, утверждает автор канала "Запрещенные.истории" (28,1К подвписчиков). В 1976 г где-то в маленьком городке штата Мичиган трое подростков безнаказанно совершили более 30 убийств. Одевались они в костюмы собак и называли себя "Щенячий патруль".

Три года подростки держали в страхе город, не оставляя ни единого следа после своих жутких преступлений.

Однажды ночью полиция нашла зверски убитую семью. На стене обнаружили надпись, сделанную кровью: "Щенячий патруль всегда готов".

Через несколько дней в лесу нашли растерзанное тело бегуна, рядом с убитым остались следы крупных собачьих лап. Потом исчез разносчик газет, его велосипед нашли изломанным и оставленным посреди дороги. Убийства продолжались, наводя ужас на местных жителей.

Полиция не могла найти ни одной улики. Жертвы никак не были связаны между собой. Рядом всегда находили следы лап и обглоданные кости.

В один из вечеров какой-то мужчина увидел три странные фигуры у своего дома. Это были трое подростков в масках собак. Исчезли они так же внезапно, как и появились. Потом на двери он нашел надпись: "Щенячий патруль всегда рядом".

Преступления с тех пор прекратились. Всего было найдено свыше 30 жертв. Тайна Щенячьего патруля так и не была раскрыта.

Вот такая история, из всех доказательств ее правдивости - только слова автора. Найти в интернете подтверждение хоть одному приведенному рассказчиком факту не удалось. Нигде нет ни одного упоминания о жутких убийствах, совершенных подростками в масках собак в Мичигане.

Очевидно, перед нами очередной фейк, еще один рассказ из серии городских легенд. История, безусловно, захватывающая и леденящая кровь, но, счастью, к реальности не имеет никакого отношения.

Между тем, ролик явно вызвал живой интерес у пользователей ТикТок (496,4К просмотров), которые оставили под ним 14,5К лайков и более 280 комментариев. Впрочем, для любителей острых ощущений у автора канала припасено немало подобных сюжетов.