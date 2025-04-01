Американец съел 35 000 бургеров, и этот факт занесли в Книгу рекордов Гиннесса

07:59 2025-04-01
Американец съел 35 000 бургеров, и этот факт занесли в Книгу рекордов Гиннесса

Житель Висконсина Дональд Горске ходит в McDonald’s за «Биг Маками» каждый день в течение 52 лет.

Первый бургер мужчина купил 17 мая 1972 года, и с того момента ест их минимум по два в день.

Но случались дни, когда Дональд съедал и до девяти бургеров ежедневно. Американец при этом сохранил все коробки и чеки из ресторана, он также собрал целую коллекцию сувениров McDonald’s.

Несмотря на такую необычную диету, здоровье Дональда в порядке, что подтвердили анализы. Сам рекордсмен шутит, что у него очень хороший обмен веществ. Помогают также и прогулки по 6 миль в день.

К слову, мужчина хранит «запасные» «Биг Маки» в морозилке - на случай непогоды либо закрытых ресторанов.

При этом Горске никому не советует повторять его путь.

«Наверно, я умру раньше, чем кто-нибудь осмелится бросить мне вызов. Не делайте этого», - сказал он. Однако сам американец останавливаться не собирается и рассчитывает, что и на смертном одре сын принесет ему последний «Биг Мак».

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